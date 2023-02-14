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Чемпіонат з лижних гонок відбувся в Острові на Тернопільщині (ФОТО)

14.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Спорт

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На лижній базі у селі Острів відбулася Відкрита першість «ДЮСШ-«ОЛІМП» Великоберезовицької селищної ради з лижних гонок.

Участь у змаганнях також взяли спортсмени КУТОР «Тернопільська обласна дитячо-юнацька спортивна школа з біатлону» та КУТОР «ТОДЮСШ із зимових видів спорту».

У ДЮСШ-«ОЛІМП» привітали спортсменів громади, які стали переможцями, призерами та учасниками змагань у вікових групах:

Серед дівчат 2006 р.н. і старші 3 місце – Алла Гаяць.

Серед юнаків 2006 р.н. і старші 4 місце – Олександр Яськів6 місце – Олександр Дацько7 місце – Володимир Волошин8 місце – Петро Придаткевич.

Серед дівчат 2007 – 2008 р.н. 1 місце – Софія Яськів2 місце – Богданна Зіньків.

Серед юнаків 2007 – 2008 р.н. 2 місце – Максим Підручний, 3 місце – Андрій Сцібайло4 місце – Ярослав Дацько5 місце – Дмитро Горошко6 місце – Артем Чорняк7 місце – Денис Воловець.

Серед дівчат 2009 – 2010 р.н. 1 місце – Вікторія Ониськів2 місце – Софія Трифонюк4 місце – Ірина Володко.

Серед юнаків 2009 – 2010 р.н. 3 місце – Арсеній Чорний4 місце – Дмитро Жирук, 5 місце – Максим Ткачук6 місце – Павло Канцар.

Серед юнаків 2011 – 2012 р.н. 2 місце – Олег Сушко4 місце – Любомир Чорний5 місце – Денис Демборинський 6 місце – Тарас Сцібайло7 місце – Роман Лісевич.

Серед дівчат 2011 – 2012 р.н. 3 місце – Ксенія Щурко, 4 місце – Марія Сивак.

Серед юнаків 2013 р.н. і молодші 1 місце – Святослав Карабін2 місце – Назар Людкевич3 місце – Олександр Сушко4 місце – Іван Чорний5 місце – Костянтин Дацько6 місце – Дмитро Федірко7 місце – Назар Захаров8 місце – Матвій Кузьмяк9 місце – Богдан Карабін.

Серед дівчат 2013 р.н. і молодші

1 місце – Софія Іваніцька, 3 місце – Ірина Підручна, 4 місце – Владислава Кутиріна, 5 місце – Каріна Кордуба, 6 місце – Ольга Сивак.

Переможців та призерів змагань відзначили медалями і грамотами.

Також грамотами селищної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку спортсменів високого рівня, вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту відзначили директора КЗ «ДЮСШ-«ОЛІМП», тренера-викладача з лижних гонок Михайла Кручового, заслужених тренерів України, заслужених працівників фізичної культури і спорту, тренерів-викладачів з лижних гонок Олега Бунта і Володимира Бутка, тренера-викладача з біатлону Ольгу Підручну, тренера-викладача з лижних гонок Ігоря Сцібайла.

 

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Джерело: Тернополяни

Теги: біатлон, село Острів

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