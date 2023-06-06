Чемпіонат з легкої атлетики Тернопільської області

На стадіоні ім. Р. Шухевича в Тернополі відбувся чемпіонат КУТОР «Тернопільської обласної ДЮСШ з літніх видів спорту» з легкої атлетики, присвячений воїнам Збройних сил України.

У змаганнях брали участь понад 70 учнів-спортсменів відділення легкої атлетики спортивної школи, які продемонстрували свою майстерність у бігові на 100 та 400 метрів, стрибках у довжину, штовханні ядра, метанні молота та диску, спортивній ходьбі.

Переможцями змагань стали:

біг на 100 метрів: Владислав Лука – серед юнаків 2008–2009 р. н., Максим Шлийка – серед юнаків 2010 р. н. та молодших, Яна Вівчарик – серед дівчат 2008–2009 р. н., Єва Овод – серед дівчат 2010 р. н. та молодших; Арсен Шикула – серед юнаків 2006 р. н. і старших; Христина Федущак – серед дівчат 2006 р. н. і старших;

біг на 400 метрів: Марта Рижова – серед дівчат 2008–2009 р. н., Арсен Рижов – серед юнаків 2010 р. н. та молодших, Анна Сорока – серед дівчат 2010 р. н. та молодших;

спортивна ходьба: на дистанції 1000 метрів перемоги у вікових категоріях 2007–2010 р. н., 2011–2012 р. н., 2013–2014 р. н. та 2015–2016 р. н. серед дівчат відповідно здобули – Катерина Янюк, Іванна Голуб, Софія Голуб та Наталія Марчук; серед юнаків 2007–2010 р. н. переміг Павло Мартинюк, а у віковій категорії 2013 р. н. та молодших – Станіслав Марчук;

штовхання ядра: Денис Тужеляк – серед юнаків 2006 р. н. і старші, Максим Лаврик – серед юнаків 2007–2008 р. н., Олександр Гнатяк – серед юнаків 2010 р. н. та молодші, Анастасія Мазурок – серед дівчат 2006 р. н. і старші, Катерина Янюк – серед дівчат 2010 р. н. та молодші;

метання диска: Максим Лаврик (2006 р. н. і старші), Анастасія Мазурок (2006 р. н. і старші), Артем Козак (2010 р. н. і молодші);

метання молота: Олександр Сеньків (2006 р. н. і старші), Остап Кур’євич (2006 р. н. і старші), Анастасія Ковдрин (2007–2009 р. н.);

стрибки у довжину: серед дівчат 2008–2009 р. н. та 2010 р. н. та молодші переможцями стали Марта Рижова та Софія Лоїк; серед юнаків у віковій категорії 2008–2009 р. н. чемпіоном став Олександр Калашніков, а серед юнаків 2010 р. н. та молодші впевнену перемогу здобув Назарій Дідилівський.

Переможці та призери змагань нагороджені грамотами та медалями.

Готували спортсменів до змагань тренери-викладачі КУТОР «ТОДЮСШ з літніх видів спорту»: Олег Данилюк, Олена Клименко, Наталія Гавронська, Віра Зозуля, Юлія Лукачат, Микола Ситарчук, Олег Цебринський, Софія Рибій, Назарій Рибій, Василь Яковів, Іван Панасюк.

Дякуємо за допомогу в організації змагань управлінню молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської ОВА та управлінню розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради.