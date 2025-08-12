Частина жителів Тернопільщини завтра буде без світла

Завтра, 13 серпня, деякі населені пункти Тернопільщини залишатимуться без електропостачання. За інформацією Збаразького РЕМ, планові відключення проводитимуть для ремонту електричного обладнання.

Про це повідомили у Збаразькій міській раді.

13 серпня, з 9 до 17 години буде відключене електропостачання у Збаражі на таких вулицях:

Василя Телішевського (колишня Вишнева)

Харчука

Маковея

Данила Галицького

Гонти

Тараса Бульби

Шпитальна

Соломії Крушельницької

Садовського

Богуславки

Просвіти

Корольова

Симиренка

Мазепи

Сагайдачного

Сонячна

Садова

Чорновола

Сірка

Коперника

Паркова

Василя Кука (Корнійчука)

Лепкого

Романа Гралюка

Хліборобів

Героїв Крут

Затишна

Гайдамацька

Дорошенка

Подільська

Сосюри

Пастушенка

Козубських

Яблунева

Заньковецької

Лисенка

Ярослава Мудрого

Дружби

Кривоноса

Миколи Міхновського

Довга

Максимівське шосе

Барвінкова

А також у таких населених пунктах: