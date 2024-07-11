Бронювання працівників: винирнули проблеми і двозначності

Мінекономіки нагадало, що на час ВС для забезпечення безперебійної роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, а також критично важливих підприємств Уряд запровадив систему бронювання.

Як зазначає «Дебет-Кредит», тим часом бізнес визначив головні недоліки бронювання військовозобов’язаних за новими правилами. Зокрема, порядок бронювання не регламентує процедуру продовження терміну бронювання. Така ситуація призводить до двозначного трактування положень Порядку бронювання і складних бюрократичних процедур.

А у ВРУ своєю чергою зареєстровано ще два законопроєкти щодо бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, пропонується дозволити бронювання працівників, за яких сплачують ЄСВ у розмірі більше ніж еквівалент п’яти мінімальних заробітних плат (40 000 грн).