11.07.2024 17:09

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Бронювання працівників: винирнули проблеми і двозначності

11.07.2024

Руслан Іннак

27

Новини, Суспільство, Теми, Головне в номер

Поширити:

Мінекономіки нагадало, що на час ВС для забезпечення безперебійної роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, а також критично важливих підприємств Уряд запровадив систему бронювання.

Як зазначає «Дебет-Кредит», тим часом бізнес визначив головні недоліки бронювання військовозобов’язаних за новими правилами. Зокрема, порядок бронювання не регламентує процедуру продовження терміну бронювання. Така ситуація призводить до двозначного трактування положень Порядку бронювання і складних бюрократичних процедур.

А у ВРУ своєю чергою зареєстровано ще два законопроєкти щодо бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, пропонується дозволити бронювання працівників, за яких сплачують ЄСВ у розмірі більше ніж еквівалент п’яти мінімальних заробітних плат (40 000 грн).

Теги: бронювання

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах