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Браконьєрські сітки завдовжки понад сто метрів виявили біля села на Тернопільщині

02.06.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Рибальські сітки, якими користувалися браконьєри, виявили на території Дністровського каньйону у Чортківському районі.

Про це повідомив начальник державної екологічної інспекції в області Роман Нитка. Браконьєри виловлювали рибу під час нерестової заборони, яка діє з квітня по 10 червня.

«Протягом минулого тижня працівниками державної екологічної інспекції у Тернопільській області здійснено ряд заходів щодо запобігання та виявлення адміністративних правопорушень у період весняно-літньої заборони на лов риби. У межах національного природного парку «Дністровський каньйон», на території Чортківського району, на річці Дністер поблизу села Стігла та села Набережне вилучено заборонені знаряддя для лову риби – рибальські сітки, якими користуються браконьєри, у кількості 6 штук загальною довжиною понад 100 м».

Інспектори склали 17 протоколів про адміністративні правопорушення за ч.3 ст.85 КУпАП.

Джерело: За Збручем

Теги: браконьєрство, рибальські сітки

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