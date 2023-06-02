Браконьєрські сітки завдовжки понад сто метрів виявили біля села на Тернопільщині

Рибальські сітки, якими користувалися браконьєри, виявили на території Дністровського каньйону у Чортківському районі.

Про це повідомив начальник державної екологічної інспекції в області Роман Нитка. Браконьєри виловлювали рибу під час нерестової заборони, яка діє з квітня по 10 червня.

«Протягом минулого тижня працівниками державної екологічної інспекції у Тернопільській області здійснено ряд заходів щодо запобігання та виявлення адміністративних правопорушень у період весняно-літньої заборони на лов риби. У межах національного природного парку «Дністровський каньйон», на території Чортківського району, на річці Дністер поблизу села Стігла та села Набережне вилучено заборонені знаряддя для лову риби – рибальські сітки, якими користуються браконьєри, у кількості 6 штук загальною довжиною понад 100 м».

Інспектори склали 17 протоколів про адміністративні правопорушення за ч.3 ст.85 КУпАП.