Борщівський «Олімп» очолив турнірну таблицю чемпіонату України з волейболу

14–16 листопада у Житомирі відбувся другий тур чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд другої ліги сезону-2025/2026 група «Захід» у якому беруть участь дві команди з Тернопільщини – «Олімп» з Борщева та «Поліція охорони-ЗУНУ-ШВСМ-Динамо-2» (Тернопіль).

У п’ятницю борщівські волейболісти перемогли команду «Подільські скелі» (Кам’янець-Подільський) – 3:0 (26:24, 25:22, 25:21), а «Поліція охорони ЗУНУ ШВСМ Динамо-2» в трьох партіях зазнала поразки від від команди «Житомирський агротехнічний фаховий коледж» – 0:3 (21:25, 20:25, 22:25).

Наступного дня «Олімп» впевнено здолав «Нетішин КДЮСШ УСО» – 3:1 (25:17, 25:11, 21:25, 25:18), а «Поліція охорони ЗУНУ ШВСМ Динамо-2» за рівної гри, поступилася команді «Подільські скелі» – 2:3 (21:25, 16:25, 25:20, 25:21, 19:21).

У неділю «Поліція охорони ЗУНУ ШВСМ Динамо-2» здолала «Нетішин КДЮСШ УСО» – 3:1 (25:18, 25:21, 20:25, 25:20), а «Олімп» – «Житомирський агротехнічний фаховий коледж» – 3:0 (25:20, 25:22, 25:18).

Після двох турів і шести зіграних поєдинків в «Олімпа» 17 очок і 1-е місце турнірної таблиці, а в «Поліції охорони ЗУНУ ШВСМ Динамо-2» 7 залікових пунктів і 6-а сходинка.