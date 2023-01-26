Борщівські поліцейські впіймали двох злодіїв

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує двом Тернопільщини, які вчинили злочин.

На лінію «102» надійшло звернення від працівника одного із приватних підприємств. Він виявив, що з приміщення зникли зварювальний апарат та електродвигун.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що протиправне скоїли місцеві жителі, 1967 та 1968 років народження. Частину викраденого вони встигли реалізувати, решту працівники поліції вилучили.

Відомості про подію слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.