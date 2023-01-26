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Борщівські поліцейські впіймали двох злодіїв

26.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Борщівська міська громада

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Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує двом Тернопільщини, які вчинили злочин.

На лінію «102» надійшло звернення від працівника одного із приватних підприємств. Він виявив, що з приміщення зникли зварювальний апарат та електродвигун.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що протиправне скоїли місцеві жителі, 1967 та 1968 років народження. Частину викраденого вони встигли реалізувати, решту працівники поліції вилучили.

Відомості про подію слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Теги: новини Тернопільщини, кримінал, події, Борщівська громада

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