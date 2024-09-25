Бойового медика засудили до тюрми

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу обвинуваченого Ігоря Г. на вирок Монастириського районного суду від 20 червня 2024 року.

Як встановлено судом, 7 липня 2023 року 39-річний молодший сержант Збройних Сил України Ігор Г. після стаціонарного лікування виписався з Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні, однак у розташування П’ятого відділу Чортківського РТЦК та СП м. Монастириська не з’явився, а до 31 жовтня 2023 року проводив час на власний розсуд, поки його не затримали у Києві.

Вироком Монастириського районного суду Ігоря Г. визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України (нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану), та призначено 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Не погодившись із судовим рішенням, обвинувачений подав апеляційну скаргу та просив вирок скасувати і поновити його на займаній посаді. Уважав, що судом не надано належної оцінки обставинам кримінального провадження, тому просив дослідити факти щодо кваліфікації його діянь за ч. 5 ст. 407 КК України та в ході судового розгляду перевірити роботу окремих посадових осіб у вказаних ним державних установах і притягнути винних до відповідальності.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду, детально перевіривши та проаналізувавши матеріали кримінального провадження в межах поданої апеляційної скарги, прийшла до висновку, що суд першої інстанції виніс законне та мотивоване рішення. Вина Ігоря Г. доведена належними та допустимими доказами, отриманими відповідно до вимог кримінального процесуального закону.

Так, відповідно до довідки військово-лікарської комісії в/ч N від 2 лютого 2023 року, за результатом медичного огляду Ігоря Г. визнано обмежено придатним до військової служби, але придатним до служби у частинах (підрозділах) забезпечення військових частин, комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

24 квітні 2023 року наказом командувача військ оперативного командування «Захід» молодшого сержанта Ігоря Г., бойового медика І мотопіхотного взводу звільнено із займаних посад, а з травня того ж року призначено командиром відділення охорони роти охорони П’ятого відділу Чортківського РТЦК та СП Тернопільської області.

21 червня 2023 року з метою визначення ступеня придатності подальшого проходження військової служби обвинуваченого направлено на медичний огляд до Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні у м. Тернополі, де він перебував на стаціонарному лікуванні до 7 липня 2023 року. Однак після виписки з лікарні до П’ятого відділу Чортківського РТЦК та СП Тернопільської області у м. Монастириська не повернувся, на вечірньому шикуванні роти був відсутній і рапорт про прибуття до РТЦК не подавав.

Також колегія суддів поставилась критично до твердження Ігоря Г., що з 9-го по 11 липня 2023 року він з’явився на місце несення служби та подав рапорт. Однак у копії «Журналу обліку реєстрації вхідних документів П’ятого відділу Чортківського РТЦК та СП» у вказаний період жодних рапортів від Ігоря Г. не зареєстровано. Водночас журнал містив запис про рапорт т. в. о. командира охорони П’ятого відділу Чортківського РТЦК та СП від 7 липня 2023 року про відсутність Ігоря Г. Крім того, допитаний районним судом свідок М. О., який вів книги обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до П’ятого відділу Чортківського РТЦК та СП особового складу, підтвердив, що жодних рапортів обвинувачений не подавав. При цьому стороною захисту доказів про поважність причин нез’явлення Ігоря Г. вчасно на службі не надано і такі у справі відсутні.

Разом з тим, місцевий суд ретельно перевірив твердження Ігоря Г. Про те, що із липня по жовтень 2023 року він звертався у різні лікувальні заклади за медичною допомогою. Відповідно до відповідей, отриманих із трьох міських лікарень Києва, а також лікарень Монастириська та Чорткова й Тернопільського обласного медичного центру соціально-небезпечних захворювань, у вказаний період обвинувачений до цих медичних закладів за допомогою не звертався і на лікуванні не перебував.

Погодилась колегія суддів і з висновком районного суду стосовно безпідставності доводів обвинуваченого про його неосудність, оскільки в акті огляду спеціальною медичною комісією КНП «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» в Ігоря Г. встановлено розлади психіки та поведінки внаслідок вживання різних стимуляторів та рекомендовано добровільно пройти лікування. Аналогічний висновок містить висновок судово-психіатричного експерта від 7 листопада 2023 року.

Щодо вимог апелянта відновити його на займаній посаді та перевірити роботу окремих посадових осіб у вказаних ним державних установах і притягнути винних до відповідальності, колегія суддів зазначила, що ці вимоги не належать до повноважень суду апеляційної інстанції.

Зважаючи на наведене, колегія суддів погодилась і з обраною районним судом мірою покарання. Ігор Г. учинив тяжкий злочин, за місцем проходження військової служби характеризувався негативно; обставини, що пом’якшували чи обтяжували покарання, відсутні. Водночас суд зважив на те, що Ігор Г. брав участь у бойових діях та отримав поранення.

З урахуванням наведеного, апеляційну скаргу залишено без задоволення, а вирок Монастириського районного суду – без змін, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.