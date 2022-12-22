Богдан Буяк чи Володимир Місько: у тернопільському педуніверситеті сьогодні обирали ректора (фото)

Сьогодні у Тернопільському національному педагогічному університеті важливий день – обирають нового ректора.

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Претендентів на головну посаду університету є два – Богдан Богданович Буяк, який очолює ТНПУ з грудня 2017 року, а також Володимир Володимирович Місько – декан історичного факультету.

Брати участь у волевиявленні мають право 616 осіб. Саме вони визначають, хто стане новим ректором педуніверситету.

У приміщенні виборчої дільниці встановили три кабіни для голосування. Усе проходить під чітким контролем та відеоспостереженням. Головою Виборчої комісії з проведення виборів ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка став доцент кафедри філософії та суспільних наук, кандидат історичних наук Юрій Романович Древніцький.

Декан історичного факультету, депутат Тернопільської міської ради Володимир Місько у своїй передвиборчій програмі зосередив увагу на трьох складових успішного розвитку університету: цінності – партнерство – результати.

Основні підходи до розвитку університету на 5 років – створення середовища партнерства з усіма учасниками освітнього процесу на засадах спільних цінностей задля формування сталого бренду ТНПУ як інноваційного педагогічного закладу вищої освіти з високим рівнем інституційної культури, що реалізовує кращі національні та європейські підходи до освітнього процесу, поєднуючи методи освітньо-наукового менеджменту з академічною свободою та колегіальністю у визначенні стратегічних векторів розвитку, спрямованих на досягнення високих результатів, – йдеться у програмі Володимира Міська.

Нагадаємо, що Володимир Місько захищав Україну від окупантів з початку повномасштабної війни. З 26 лютого 2022 року до 7 грудня 2022 року він був військовослужбовецем роти контрдиверсійної боротьби військової частини А7033.

Богдан Буяк у передвиборчій програмі наголосив, що майбутнє університету – його поступальний розвиток.

Успіх, якість, академічна доброчесність, свобода, пріоритетність людського фактору, професіоналізм, робота на результат, інновації, технологічність, розвиток людського капіталу, фінансова стабільність, безпека, здоров’язбережуваність, міжнародне співробітництво, зрештою – освіта, наука та культура. Все перелічене – це ті ніші, на які спрямовуються зусилля колективу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, – зазначив Богдан Буяк.

Серед виборців – як педагоги, так і студенти.

Зіновій Стельмащук – декан факультету мистецтв. Чоловік каже, на голосування прийшов із святковим настроєм.

Настрій прекрасний. Із кандидатом я визначився, тож залишилося лише проголосувати. Зміни в університеті – це питання філософське. У нас зміни були, є, і будуть. Я в це вірю, – поділився Зіновій Стельмащук.

Олена Похила – студентка ТНПУ, навчається на факультеті іноземних мов. Дівчина каже, навчання в університеті їй дуже подобається, тож швидше хотіла б повернутися до офлайн занять.