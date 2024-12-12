Благодійний фонд підтримки військових та їх родин оголошує збір на підтримку захисників

Тернопільський «Благодійний фонд підтримки військових та їх родин» створили у 2024 році щоб допомагати нашим захисникам та їхнім родинам у найскладніші моменти життя. Тому його діяльність, головно, спрямована на фінансову підтримку, закупівлі медикаментів і реабілітаційного обладнання; волонтерську допомогу в лікарнях; соціально-психологічну адаптацію сімей військовослужбовців.

«Благодійний фонд підтримки військових та їх родин», об’єднують небайдужих громадян, меценатів і волонтерів. Для прикладу, військовослужбовцям окремих підрозділів 83-го батальйону 105-ої бригади ТРО ЗСУ, 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» імені Олега Куцина, 44-ої окремої бригади імені Данила Апостола передали такі необхідні взимку теплі спальні мішки та каремати, маскувальні сітки, вологопоглиначі, медичні засоби індивідуального захисту. А ще – з любов’ю приготовлені й теплом родинним присмачені домашні легумінки, поживні енергетичні батончики та іншу смакоту. Фонд також опікується військовими, які проходять реабілітацію в одній із тернопільських лікарень.

Підтримати проєкти фонду можна і зараз, долучившись до збору на придбання повнопривідного авто для воїнів одного з підрозділів 83-го батальйону 105-ої окремої бригади ТРО ЗСУ. Позашляховик потрібен для виконання підрозділом бойових завдань. Фонд також продовжує збір на ремонт автівок, які, на жаль, після бойових виходів, потребують якнайшвидшого технічного відновлення.

Тернопільський «Благодійний фонд підтримки військових та їх родин» ставить перед собою конкретні цілі – допомога військовим та їхнім родинам. Йдеться про реальну адресну допомогу тим, хто її найбільше потребує. Тому щоденний моніторинг потреб, пошук ресурсів, швидко щось купити та доставити найнеобхідніше на передову – це щоденні виклики, з якими справляється фонд в умовах війни. Не забувають про рідних наших військовослужбовців, які теж потребують допомоги, особливо ті, які переживають втрату чоловіка, батька чи сина. З ними працюють окремо, адже ці люди часто у складних емоційних і психологічних станах.

До слова, кожен із вас теж може долучитися до проєктів і грошових зборів «Благодійного фонду підтримки військових та їх родин» за посиланнями:

Долучайтеся до діяльності фонду.

UA593052990000026006023306971

Банківська картка 4246 0010 0522 5440

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