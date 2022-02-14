11 та 13 лютого БК «Тернопіль» у регулярному чемпіонаті Суперліги Windrose приймав БК «Харківські соколи» та БК «Дніпро».

Тернопільські баскетболісти з перших хвилин поєдинку захопили ініціативу та виграли стартову чверть у 8 очок. Друга чверть була за баскетболістами з Харкова, які до великої перерви трішки скоротили відставання. Перед заключною чвертю харківчани програвали вже лише 4 очки і здавалося, що вони ще можуть переломити хід поєдинку. Проте, на відміну від останніх матчів, тернополяни знову збільшили перевагу і довели поєдинок до впевненої перемоги у 10 очок.

БК «Тернопіль» – БК «Харківські соколи» – 76:66 (25:17, 16:19, 18:19, 17:11).

Дніпряни вдало розпочали поєдинок і забезпечили собі комфортну перевагу – 15:2. Втім тернопільські баскетболісти до кінця першої чверті зуміли скоротити відставання й не дали більше гостям здобути жодного очка. Старт другого періоду був за господарями, але БК «Дніпро» перехопив ініціативу і на велику перерву пішов за переваги +10.

Після перерви гості продовжували домінувати, у результаті БК «Дніпро» переміг і виграв шостий матч поспіль.

БК «Тернопіль» – БК «Дніпро» – 63:84 (12:15, 16:23, 13:16, 22:30).

16 лютого тернопільські баскетболісти прийматимуть БК «Запоріжжя».

Чергові поразки у першій лізі

12 і 13 лютого команда першої ліги БК «Тернопіль-2 ЗУНУ» на виїзді зустрічалася із «УЖГОРОД-УЖНУ-ЗОДЮСШ» і програла два поєдинки, хоча підопічні Владислава Рижова у другому матчі, який пройшов у рівній боротьбі, могли б і перемогти.

«УЖГОРОД-УЖНУ-ЗОДЮСШ» – БК «Тернопіль-2 ЗУНУ» – 80:59 (13:14, 23:13, 22:14 22:18) та 90:88 (23:17, 31:21, 15:30, 21:20).

Наступні поєдинки 5 і 6 березня БК «Тернопіль-2 ЗУНУ» знову гратиме на виїзді із ЧЕ-БАСКЕТ-ЧОДЮСШ (Чернівці).