13 січня у чемпіонаті Суперліги Windrose тернопільські баскетболісти приймали южненський «Хімік», а 15 січня – БК «Одеса».

І що приємно, що третє коло тернопільські баскетболісти розпочали з перемог над досить непростими суперниками.

Початок поєдинку команди розпочали на зустрічних курсах, майже за рівної гри, проте під завершення першої десятихвилинки тернопільські баскетболісти почали нарощувати свою перевагу. Особливо виділялись новачки БК «Тернопіль» Туре Мюррі і Лакі Джонс. Завдяки їхній грі господарі отримали в першій партії перевагу в 10 очок. «Хімік» пробував відігратись, проте господарі свою перевагу перед великою перервою збільшили до +15.

Під кінець третього і на початку четвертого періоду южненцям вдалося скоротити відставання від тернополян, але БК «Тернопіль» швидко повернув ініціативу і довів поєдинок до впевненої перемоги.

Після матчу головний тренер БК «Тернопіль» Дмитро Забірченко не приховував задоволення результатом: «Були певні складнощі під час підготовки до поєдинку. У нас два нових гравці, які нам дуже допомогли. Мюррі вже довший час перебуває з командою. Лакі Джонс лише позавчора приїхав та провів перше тренування. Вони повинні грати краще у плані розуміння гри, яку від них вимагають. Цілком задоволений хлопцями. Без помилок не обійшлося. Їх було достатньо сьогодні. Але головне, що хлопці усі 40 хвилин були налаштовані на перемогу. Була енергія, яка змогла переламати перебіг гри. Дуже дякую вболівальникам, які нас максимально підтримували. Місяць і Дашич, хворіють і приєднаються до команди пізніше. Наразі, головне не припуститися помилок, які ми зробили в першому колі».

БК «Тернопіль» – БК «Хімік» – 89:73 (28:18, 21:16, 20:22, 20:17).

БК «Тернопіль»: Бояркін (5 очок + 2 підбирання + 7 передач), Фурстінгер (17 очок + 4 підбирання + 3 передачі), Домаркас (12 очок + 5 підбирань + 9 передач), Сандул (8 очок + 12 підбирань), Мюррі (21 очко + 3 підбирання + 5 передач) – старт, Боднар, Луценко (10 очок + 1 підбирання), Шиманський (1 підбирання), Джонс (16 очок + 4 підбирання), Головчик (1 підбирання).

15 січня поєдинок із БК «Одеса» для тернопільських баскетболістів видався досить важким і напруженим. Хоча перша була цілком за тернополянами, які вигравали в одеситів 12 очок. У другій чверті гостям вдалося значно зменшити відставання від господарів, а у третій їх наздогнати і навіть вийти вперед. В заключній десятихвилинці БК «Тернопіль» проявив характер і повернув свою перевагу здобувши чергову перемогу.

БК «Тернопіль» – БК «Одеса» – 78:73 (25:13, 10:19, 18:22, 25:19).

БК «Тернопіль»: Бояркін (14 очок + 2 підбирання + 3 передачі), Фурстінгер (4 очки + 7 підбирань + 2 передачі), Домаркас (3 очки + 4 передачі), Сандул (9 очок + 13 підбирань + 1 передача), Мюррі (22 очки + 4 підбирання + 3 передачі) – старт, Боднар, Луценко (9 очок + 1 підбирання + 2 передачі), Шиманський (3 блок-шота), Джонс (17 очок + 4 підбирання + 2 передачі), Головчик.

21 і 23 січня БК «Тернопіль гратиме в гостях відповідно із «Черкаськими мавпами» і київським «Будівельником».

15 і 16 січня у першій лізі чемпіонату команда БК «Тернопіль-2 ЗУНУ» в гостях зустрічався із «Вінницькими зубрами».

Тернопільські баскетболісти програли два поєдинки. Хоча у першому матчі до великої перерви перемагали +10. Все вирішилося у четвертій чверті, де вінничани виглядали значно переконливішими здобувши перевагу у 13 очок.

15 січня. «Вінницькі зубри» – БК «Тернопіль-2 ЗУНУ» – 90:84 (25:29, 16:22, 19:16, 30:17).

Другий поєдинок, який пройшов у рівній боротьбі також закінчився мінімальною поразкою тернопільських баскетболістів – 78:75 (21:22, 18:13, 20:21, 19:19).

Отож, прикрі поразки тернополян, хоча вони й могли б, як на мене здобувати впевнені перемоги у двох поєдинках.

22 і 23 січня у першій лізі чемпіонату команда БК «Тернопіль-2 ЗУНУ» в гостях зустрічатиметься із івано-франківською КФВ-ГОВЕРЛА-2.