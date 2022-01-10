На початку січня БК «Тернопіль» відновив тренування. Адже найближчими днями у чемпіонаті Суперліги Windrose тернопільські баскетболісти прийматимуть 13 січня южненський «Хімік», а 15 січня – БК «Одеса». Нагадаємо, що тернополяни наразі посідають 10 місце, южненці – п’яте, а одесити – восьме. Тож поєдинки мають бути цікавими.

Наприкінці грудня минулого року тернопільську команду залишив перспективний словацький форвард Марек Долежай (1998 р. н.). Натомість на початку січня БК «Тернопіль» підписав досвідченого американського атакуючого захисника, який має досвід виступів за НБА Туре Маррі (1989 р. н.). Ріст – 193 см, вага – 91 кг.

15 і 16 січня у першій лізі чемпіонату команда БК «Тернопіль-2 ЗУНУ» в гостях зустрічатиметься із «Вінницькими зубрами». Наразі тернополяни на п’ятому місці, а вінничани – треті.