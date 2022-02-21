16 лютого у регулярному чемпіонаті Суперліги Windrose тернопільські баскетболісти впевнено перемогли БК «Запоріжжя».

Початок поєдинку був за гостями, які, незважаючи на проблеми зі складом через від’їзд легіонерів, не лише перемогли у першій чверті, а й на початку другої зуміли довести свою перевагу до 11 очок. Хоча у другій чверті переміг БК «Тернопіль», на велику перерву команди пішли за мінімальної переваги БК «Запоріжжя». Вже наприкінці третьої чверті перевага тернополян стала очевидною, а в останній чверті господарі її збільшили і довели поєдинок до впевненої перемоги +17.

БК «Тернопіль» – БК «Запоріжжя» – 87:70 (18:24, 20:16, 19:12, 30:18).

БК «Тернопіль»: Бояркін (11 очок + 4 підбирання + 3 передачі), Шиманський, Джонс (13 очок + 5 підбирань + 3 передачі), Домаркас (6 очок + 6 підбирань + 3 передачі), Сандул (17 очок + 5 підбирань + 1 передача) – старт, Боднар, Фурстінгер (18 очок + 8 підбирань + 10 передач), Луценко (14 очок + 3 підбирання + 1 передача), Місяць (2 очки), Головчик, Дашич (6 очок + 2 підбирання + 3 передачі).