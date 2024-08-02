Біля Волновахи загинув воїн з Тернопільщини

Чергова непоправна втрата на фронті, на Донеччині загинув військовий з Тернопільщини Йосиф Вінтоняк.

Сумну звістку повідомила Чортківська районна військова адміністрація.

У боях за Україну героїчно загинув житель Заліщицької громади Йосиф Вінтоняк. Воїн віддав життя за рідну землю 29 липня під час бойових дій в районі населеного пункту Керменчик Волноваського району Донецької області.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого українського Героя. Обірвалося життя ще одного патріота, який, не вагаючись, пішов захищати рідну землю.

Спочивай з миром, воїне, ми будемо свято берегти пам’ять про тебе, відстоюючи свободу та незалежність України”, – ідеться у зверненні Чортківської РДА.