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Біля Волновахи загинув воїн з Тернопільщини

02.08.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Чергова непоправна втрата на фронті, на Донеччині загинув військовий з Тернопільщини Йосиф Вінтоняк.

Сумну звістку повідомила Чортківська районна військова адміністрація.

У боях за Україну героїчно загинув житель Заліщицької громади Йосиф Вінтоняк. Воїн віддав життя за рідну землю 29 липня під час бойових дій в районі населеного пункту Керменчик Волноваського району Донецької області.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого українського Героя. Обірвалося життя ще одного патріота, який, не вагаючись, пішов захищати рідну землю.
Спочивай з миром, воїне, ми будемо свято берегти пам’ять про тебе, відстоюючи свободу та незалежність України”, – ідеться у зверненні Чортківської РДА.

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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