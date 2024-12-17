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Біля Тернополя знайшли тіло зниклого безвісти чоловіка

17.12.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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13 грудня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жителя Тернополя про те, що на території одного із садових товариств у селі Довжанка він виявив тіло невідомого чоловіка.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, повідомляють у поліції.

Як з’ясували правоохоронці, загиблий — 39-річний житель села Велика Лука, якого рідні подали в розшук ще 11 грудня. Тілесних ушкоджень на тілі померлого судово-медичний експерт не виявив, а розтин показав, що причина смерті чоловіка – загальне переохолодження.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок». Триває слідство.

 

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Теги: Тернопільщина, знайшли тіло чоловіка

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