Біля Тернополя нетверезий водій квадроциклу створив ДТП

П’яний водій на квадроциклі у селі Смиківці на Тернопільщині влаштував аварію. Про це розповіли у патрульній поліції Тернопільщини.

“Учора поблизу села Смиківці інспектори помітили, як квадроцикл Spark під керуванням водія перекинувся. Внаслідок автопригоди транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. На щастя, водій не травмувався. Керманич зізнався, що не впорався з керуванням. Крім того, у нього були ознаки алкогольного сп’яніння, тож патрульні провели огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,94 проміле. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що транспортний засіб не зареєстрований, страховий поліс відсутній, а водій не мав відповідної категорії для керування таким видом транспорту”, – наголосили патрульні.

Порушника відсторонили від керування та склали на нього адміністративні матеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП, за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, за ч. 6 ст. 121 (Керування незареєстрованим транспортним засобом) КУпАП, за ч. 1 ст. 126 (Відсутність страхового поліса) КУпАП, за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідного права) КУпАП.