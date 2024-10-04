Біля Тернополя чоловік потрапив під потяг: розшукують очевидців

2 жовтня близько 10:40 на перегоні колії селища Велика Березовиця – Тернопіль тіло чоловіка виявили працівники залізничної станції. Про це вони повідомили на спецлінію “102”.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. За попередньою інформацією, нещастя на колії трапилося в період з 5 по 7 годину. Загиблий – житель Березовиці 1956 року народження.

Працівники поліції встановлюють, який саме потяг проїжджав даною ділянкою, та особу машиніста.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 276 (порушення правил безпеки руху залізничного, транспорту, що спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Правоохоронці просять відгукнутися очевидців даної події. Інформацію можна повідомити за номером +380673513837 або на спецлінію “102“. Анонімність гарантується. Триває слідство.