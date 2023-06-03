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Більш безпечним зробили виїзд на трасу біля Тернополя, де сталися дві смертельні аварії

03.06.2023

Технічний Адміністратор

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Новини, Події

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На виїзді з села Байківці на міжнародну трасу облаштовують додаткові поворотні смуги.

Про це повідомив у Facebook тернополянин Ігор Качмарський.

За його словами, транзитний транспорт, не зважаючи на обмеження, розганяється там до великих швидкостей, а приватні авто, шкільні та маршрутні автобуси серйозно ризикують, повертаючи на даній ділянці.

“У 2021 році звернувся до дорожніх служб та поліції з пропозицією виправити безпекові умови на зʼїзді-виїзді з міжнародної траси до Байківців. Для цього запропонував збудувати додаткові поворотні смуги. Напередодні звернення з різницею у кілька днів сталося відразу 2 ДТП з летальним наслідками”, – зазначив автор допису.

Ініціативу підтримали у райраді, але через війну роботи довелося відтермінувати.

Днями відповідні служби почали облаштування смуг.

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Джерело: Тернополянни

Теги: додаткові смуги

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