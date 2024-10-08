Бійців тернопільської 105 окремої бригад ТрО нагородили до Дня територіальної оборони

До Дня територіальної оборони бійців 105 окремої бригади ТРО з Тернопільщини нагородили в зоні бойових дій медалями і відзнаками Президента України і головнокомандувача ЗСУ.

Про це пише “Суспільне.Тернопіль”.

Як йдеться у повідомленні, захисникам вручили відзнаки Президента України “За оборону України”, відзнаками головнокомандувача ЗСУ “Золотий хрест” і медаль “Хрест Сил територіальної оборони”.

“Цей день є нагадуванням про цінність незалежності та суверенітету України, про необхідність пам’ятати про тих, хто віддав своє життя за майбутнє нашої Батьківщини”, — написали на сторінці 105 бригади.

Відзнакою “За оборону України” нагороджуються військові і цивільні за самовідданість у захисті держави від повномасштабного вторгнення Росії, значний вклад в посилення обороноздатності країни і волонтерську діяльність.

Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються солдати і сержанти Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

Медаллю “Хрест Сил територіальної оборони” — нагороджуються військовослужбовці та працівники Сил територіальної оборони ЗСУ за бездоганну службу, старанність, розумну ініціативу, високі особисті досягнення у службовій діяльності, відмінні особисті показники у бойовій підготовці, видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Сил територіальної оборони ЗСУ.