До «Армії відновлення» України мобілізовуватимуть безробітних. У такий спосіб уряд планує розв’язати одразу дві проблеми: нестачу робочих місць та потребу відбудови зруйнованих міст та сіл.

Про це повідомляють у Міністерстві економіки.

Аргументують: через війну в державі очікується досить високий рівень безробіття – близько 30% за підсумками року, і це є серйозним викликом для держави.

«Тому уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба в регіонах, – зазначила під час наради з головами обласних та Київської міської військових адміністрації перший віцепрем’єр-міністр – міністра економіки Юлії Свириденко. – На сьогодні ми маємо дві армії – одна захищає країну на фронті, інша працює. Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до «Армії відновлення» країни, а держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня становить 6700 гривень».

До яких робіт залучатимуть безробітних

Безробітні, конкретизують у Мінекономіки, зможуть бути залучені до виконання робіт,

які мають оборонний характер,

з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру,

спрямованих на задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та сил цивільного захисту,

спрямованих на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення.

Зокрема, це може бути:

облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;

заготівля дров для військових та населення;

розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;

укріплення дамб;

розчищення автомобільних доріг від завалів;

розвантаження гуманітарної допомоги;

облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;

ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;

надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Кого залучатимуть до робіт та чи платитимуть

«Організатором робіт має бути військове командування спільно з ОВА самостійно або з залученням органів виконавчої влади, – пояснюють в Мінекономіки. – До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я».

При цьому безробітні отримуватимуть оплату за роботу в розмірі не нижче мінімальної зарплати, 6700 гривень, що в більшості випадків є вищим, ніж допомога з безробіття.

З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ, додали в міністерстві.

Де вже запроваджені такі роботи

На сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях.

«Так, в Сумській області такі роботи запроваджені у 18 територіальних громадах з 26, де не ведуться активні бойові дії, на них працевлаштовано майже 400 безробітних. В Чернігівській області до виконання таких робіт залучено 78 безробітних», – резюмували в Мінекономіки.

Нагадаємо, що уряд затвердив, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт.