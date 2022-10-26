До «Армії відновлення» України мобілізовуватимуть безробітних. У такий спосіб уряд планує розв’язати одразу дві проблеми: нестачу робочих місць та потребу відбудови зруйнованих міст та сіл.
Про це повідомляють у Міністерстві економіки.
Аргументують: через війну в державі очікується досить високий рівень безробіття – близько 30% за підсумками року, і це є серйозним викликом для держави.
«Тому уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба в регіонах, – зазначила під час наради з головами обласних та Київської міської військових адміністрації перший віцепрем’єр-міністр – міністра економіки Юлії Свириденко. – На сьогодні ми маємо дві армії – одна захищає країну на фронті, інша працює. Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до «Армії відновлення» країни, а держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня становить 6700 гривень».
До яких робіт залучатимуть безробітних
Безробітні, конкретизують у Мінекономіки, зможуть бути залучені до виконання робіт,
- які мають оборонний характер,
- з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру,
- спрямованих на задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та сил цивільного захисту,
- спрямованих на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення.
Зокрема, це може бути:
- облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;
- заготівля дров для військових та населення;
- розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;
- укріплення дамб;
- розчищення автомобільних доріг від завалів;
- розвантаження гуманітарної допомоги;
- облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;
- ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;
- надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.
Кого залучатимуть до робіт та чи платитимуть
«Організатором робіт має бути військове командування спільно з ОВА самостійно або з залученням органів виконавчої влади, – пояснюють в Мінекономіки. – До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я».
При цьому безробітні отримуватимуть оплату за роботу в розмірі не нижче мінімальної зарплати, 6700 гривень, що в більшості випадків є вищим, ніж допомога з безробіття.
З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ, додали в міністерстві.
Де вже запроваджені такі роботи
На сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях.
«Так, в Сумській області такі роботи запроваджені у 18 територіальних громадах з 26, де не ведуться активні бойові дії, на них працевлаштовано майже 400 безробітних. В Чернігівській області до виконання таких робіт залучено 78 безробітних», – резюмували в Мінекономіки.
Нагадаємо, що уряд затвердив, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт.