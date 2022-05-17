Тернопільська обласна рада сприятиме переходу усіх громад, які виявлять бажання доєднатися до Православної Церкви України, каже голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Сьогодні наші громади проявляють ініціативу переходу від московської церкви до Православної Церкви України. Ми надаємо максимальну підтримку у цьому питанні. Будемо надалі допомагати, в першу чергу, юридично. За потреби і з судовим супроводом, щоб перейти в Українську церкву. Московській церкві не місце в Україні, – каже Михайло Головко. – Чим швидше буде ліквідована ворожа церква, тим швидше українці будуть міцні і сильні духовно. Без духовної єдності ніколи ми не зможемо перемогти ворога.

– Провівши опитування, ми отримали наступний результат: 51% опитаних підтримує приєднання громади до Православної Церкви України. Сьогодні в нас відбулися збори, на яких було оголошено результати. Вже познайомили людей з нашим священником Православної Церкви України який, дасть Бог, буде проводити богослужіння, – каже Інна Дахнюк. – Дуже прикро, що жителі громади не до кінця зрозуміли, наскільки це питання стоїть гостро та яким болючим є для кожного з нас. Але будемо боротися за кожного. Віримо, наш духовний наставник буде заохочувати людей і показувати духовний приклад.

Важливість захисту культури і духовних традицій українського народу підкреслив священник Української Православної Церкви, отець Тарас.