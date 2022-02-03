Існує безліч віртуальних платіжних систем, але ця є однією з найбільш відомих та затребуваних. Ми розповімо вам, у чому полягають переваги цього сервісу. Презентабельний та приємний інтерфейс: все структуровано та розбито на логічні категорії. Освоїти меню – легка задача навіть для користувача, який загалом не дружить з технікою: все надзвичайно просто та доступно.

Ресурс гарантовано вразить кожного розмаїттям онлайн-послуг – ознайомитися з ними можна безпосередньо на головній сторінці сайту.

Ви можете обрати зручну для себе мову – українську, російську чи англійську.

Якщо ви власник або представник, можна оформити заявку на підключення власної послуги – для цього необхідно заповнити спеціальний бланк та надіслати заявку, де вказуються ім’я користувача, місто, телефонний номер, адреса електронної пошти, назва та посилання на відповідний сайт.

Всі дані криптографічно зашифровані, тому можете не турбуватися про те, що відбудеться витік інформації. Розробники попіклувалися, щоб всі особисті дані клієнтів знаходились в безпеці.

У разі неуспішної фінансової операції, наприклад, виникнення певних технічних неполадок, гроші повертаються на рахунок відправника. Для цього потрібно скласти письмове звернення або ж зателефонувати на гарячу лінію. Тим не менш це скоріше виключення з правил, так як подібні ситуації трапляються дуже рідко.

Реєстрація в Bank24 – чи є вона необхідною? Насправді ні – можна не реєструватися. Але в створенні облікового запису є свої переваги – по-перше, ви зможете максимально адаптувати програму під себе. По-друге, для вас стануть доступними додаткові функції. В кінці кінців, ви нічого не втрачаєте, адже весь процес займе максимум 5-10 хвилин. Для цього необхідно заповнити невеличку анкету, вписавши вписавши номер мобільного, прізвище та ім’я, а також згенерувавши пароль. От, власне, і все – користуйтесь Bank24 в своє задоволення в зручний для вас час, заходячи в систему з будь-якого пристрою – телефона, планшета, ноутбука чи ПК. Що конкретно пропонує сервіс? Тут ви зможете: переказати кошти на картку будь-якого українського банку;

сплатити комуналку, телебачення та інтернет незалежно від компанії, яка вас обслуговує;

розібратися з кредитами, штрафами та податками;

розрахуватися за деякі покупки в режимі онлайн;

викликати таксі та чимало іншого.

І це ще далеко не всі послуги, які пропонує сервіс. Заходьте на сайт та насолоджуйтесь простими та швидкими фінансовими операціями.