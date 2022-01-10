Вийшов друком футбольний довідник «Найкращі. Підсумки футбольного сезону-2021», підготовлений Асоціацією футболу Тернопільщини. Символічно, що власником першого екземпляру друкованого видання став кращий футболіст Тернопільської області 2021 р., атакувальний півзахисник та віце-капітан великогаївського «Агрона» Валентин Білик.

У повноколірному довіднику зібрана вся інформація за підсумками футбольного 2021 р. на Тернопільщині. У красиво оформленому стилі подані коментарі головних тренерів команд вищої, першої та другої ліг за підсумками сезону (+фото кожної команди), повні статистичні дані всіх гравців, опитування тренерів і капітанів на визначення кращого гравця кожної з трьох ліг, інтерв’ю з кращими гравцями 2021 р. – Валентином Біликом (вища ліга), Романом Годованим (перша ліга) та Романом Бардокіним (друга ліга). Подано символічні збірні футбольного сезону трьох ліг і кращих бомбардирів кожної ліги, розгорнуто висвітлений Кубок області, подано всі підсумкові турнірні таблиці від вищої і другої ліг до ветеранського чемпіонату, Ліги чемпіонів і Ліги Тернопільщини (підсумки минулого розіграшу і груповий етап сезону-2021/22) та дитячо-юнацької ліги (підсумкові таблиці минулого сезону та перше коло цього сезону).

У довіднику ви також зможете почерпнути інформацію про Суперкубок області та Суперкубок кращих районних команд, статистичні дані Тернопільської футзальної ліги, дані про кількість матчів, які провів той чи інших арбітр та асистент упродовж сезону. Також подано всі підсумкові таблиці включно з попередніми етапами всіх трьох оновлених чемпіонатів районів Тернопільської області 2021 р. – Тернопільський, Кременецький та Чортківський райони.

Автором-упорядником довідника є тернопільський журналіст, редактор Віталій Попович. До речі, від 2017 р. Асоціація футболу Тернопільщини щороку випускає довідники – нинішній став п’ятий за рахунком. Також у 2019 р., за ініціативи АФТ, до 110-ї річниці від часу першого офіційно задокументованого футбольного матчу в Тернополі вийшов друком короткий «Літопис тернопільського футболу».

Бажаючі отримати новий довідник «Найкращі. Підсумки футбольного сезону-2021», можуть звертатися в офіс Асоціації футболу Тернопільщини (тел. для довідок – 0686212895).