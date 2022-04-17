Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN заявив , що з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули від 2500 до 3000 українських військових.

За словами Зеленського, ще близько 10 тисяч українських військових зазнали поранень, і “важко сказати, як багато з них виживуть”. Водночас порахувати кількість загиблого цивільного населення важче.

“Дуже важко говорити про цивільних, бо південь нашої країни, де блоковані міста й містечка — Херсон, Бердянськ, Маріуполь далі на схід, а також район на схід від Волновахи — ми просто не знаємо, скільки людей померли в тих заблокованих районах”, — сказав президент.

16 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю «Фейгин live» прокоментував кількість українських військових загиблих у війні. Він повідомив, вони приблизно в десть разів менші, ніж кількість вбитих росіян.

«Ми точно знаємо наші втрати до однієї людини. Наразі президент озвучив приблизну цифру. Вона набагато менша від російських втрат. Приблизно у 8-10 разів», – сказав Арестович.

Також він наголосив про те, що росіяни вбили значно більше мирних мешканців. Проте точну кількість загиблих поміж цивільних поки вирахувати неможливо.

Варто зазначити: за даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 52-го дня війни Росія втратила близько 20 100 солдатів, 762 танки та 1982 броньовані машини.