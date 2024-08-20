Антидронову рушницю для захисників від тернопільських спеціалістів передали на фронт, – Сергій Надал

«Ще одна антидронова рушниця для наших захисників на фронті. Це захисне обладнання виготовлено у Тернополі в рамках Конкурсу інноваційних проектів у сфері національної безпеки, який проводився міською радою. Хай ця техніка стане в нагоді нашим захисниками та допоможе їм обороняти українське небо від ворожих безпілотників», – заявив Сергій Надал.

Переможці Конкурсу отримали грошові сертифікати на розробку інноваційного обладнання для наших військових. За результатами реалізації проєктів наші захисники на передовій отримають 64 одиниці інноваційної продукції у сфері національної безпеки.

Нагадаємо, Це не перша партія засобів РЕБ та антидронових рушниць, які виробили у Тернополі і передали військовим. 12 серпня мерія передала нашим Героям-захисникам установки радіоелектронної боротьби (РЕБ) та антидронову рушницю.

1 серпня мерія вже передали нашим морпіхам установки радіоелектронної боротьби (РЕБ) та антидронову рушницю.

Також мерія передала засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ) нашим тернопільським Героям-захисникам з з 16 окремого стрілецького батальйону. Тоді ж міська рада передала РЕБ нашим Героям-захисникам з 55-го батальйону.

Новина від пресслужби.