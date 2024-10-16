Аматорський чемпіонат України: «Дністер» переміг, а «Агрон» зазнав першої поразки

13 жовтня відбулися поєдинки сьомого туру аматорського чемпіонату України, у якому в групі 1 беруть участь три команди з Тернопільської області. У неділю всі тернопільські команди грали на виїзді великогаївський «Агрон» з «Колосом» (Полонне), збаразький «Галич» з ФК «Лісне» з Київщини, а заліщицький «Дністер» з гостомельською «Мрією».

Великогаївський «Агрон» поступився на Хмельниччинні, пропустивши два м’ячі у другому таймі. Великогаївські футболісти прагнули відігратися, але господарі таки вистояли і зберегли переможний рахунок.

ФК «Колос» – «Агрон» – 2:0 (0:0).

Голи: В. Борисевич (51). – Скакун (59, автогол).

Збаразький «Галич» досить несподівано відкрив рахунок вже на 7-й хвилині. І довгий час господарі володіючи значною територіальною перевагою не моли змінити рахунок на табло, гостей неодноразово рятував голкіпер. Розв’язка настала у другій половині другого тайму, спочатку Янковський зрівняв рахунок, а наприкінці зустрічі Рибалка приніс таку бажану перемогу ФК «Лісне».

ФК «Лісне» – «Галич» – 2:1 (0:1).

Голи: Янковський (76), Рибалка (90) – Божко (7).

Заліщицький «Дністер» провів досить не простий поєдинок у Гостомелі. Футболісти «Дністра» довго не могли розпечатати ворота суперників. Господарі також демонстрували, що вони не згідні на роль аутсайдера у цьому протистоянні. Єдиний гол, який приніс перемогу «Дністру», з пенальті на 66-й хвилині забив Тарас Червонецький.

ФК «Мрія» – «Дністер» – 0:1 (0:0).

Голи: Т. Червонецький (66, пен.).

У турнірній таблиці «Дністер» продовжує лідирувати, не втративши жодного очка в семи турах – 21 заліковий бал. В «Агрона» 18 очок і команда на другому місці, а «Галич» з двома заліковими пунктами замикає турнірну таблицю.

26–27 жовтня у восьмому турі у суботу «Агрон» гратиме на виїзді з «Феніксом» із Підмонастиря, що на Львівщині; у неділю «Галич» прийматиме ФК «Миколаїв», а «Дністер» – ФК «Лісне».