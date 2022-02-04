Для цього голова громади Данило Бугай звернувся за допомогою до відомого аграрія, голови наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та засновника ФГ «ГАДЗ» Петра Гадза.
Під час зустрічі сторони задекларували успіхи в чинній співпраці та домовилися про поглиблення кооперації влади та бізнесу на території Золотниківської ОТГ. Данило Орестович Бугай наголосив на бажанні його громади розвиватись у напрямку сімейних бізнес-проектів. З Петром Гадзом вони також домовилися про обмін досвідом у сфері тваринництва, садівництва та ягідництва.
– Як підприємець, я завжди намагаюся допомагати людям, які мають харизму, хочуть зробити життя у своїх громадах найкращим. До таких людей належить голова Золотниківської громади. Спасибі, Данилу Орестовичу, за те, що акцентуєте увагу на важливих питаннях – розвиток інфраструктури, створення нових робочих місць. Я чесно сплачую податки у вашу громаду, бо ви їх ефективно використовуєте. Можу запевнити, що за рік надходження подвоїлися. Я хочу допомагати громаді, яка використовує бюджет для розвитку, а не проїдання. Намагатимуся інвестувати в нові проекти, щоб на території Золотниківської ОТГ були робочі місця, – зазначив Петро Гадз.
Данило Бугай наголосив на тому, що відвідує підприємства Петра Гадза не вперше, щоб набратися досвіду ведення господарства.
– Ми хочемо дати жителям громади роботу, аби мама, тато та діти були разом. Сильна сім’я – сильна держава. Петре Івановичу, ми приїжджаємо до вас, щоб вчитися. Дякуємо за те, що йдете на зустріч. Наша мета – створення робочих місць, розвиток кооперативного руху, – розповів Данило Бугай.
Своїм досвідом з Золотниківською ОТГ готовий поділитися голова сільськогосподарського кооперативу «Домашня ягода» Іван Лепак.
– Наш кооператив, хоч і молодий, але налічує вже понад дві сотні членів. Минулоріч ми закупили 50 тисяч саджанців малини, насіння гарбузів, кабачків. Працюємо над розширенням асортименту. Об’єднавшись у кооператив, селяни матимуть чималу партію продукції, а так, звісно, набагато легше виходити на ринок. Ми готові поділитися досвідом із Золотниківською громадою, тому збирайте старостів, активних людей і приїжджайте, – резюмував Іван Лепак.