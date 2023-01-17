Аферисти підробляють навіть експрес-накладні поштових відправлень

Черговий факт шахрайства, пов’язаний з купівлею товару через Інтернет, задокументували співробітники Теребовлянського відділення поліції.

Як встановили правоохоронці, потерпілий – 37-річний житель Теребовлянської громади – хотів придбати шини до автомобіля. Оголошення з товаром знайшов на одному із сайтів. Зв’язався з продавцем, той одразу висунув умову – відправить шини лише після повної оплати. Потерпілий повірив і перерахував на картку незнайомця 5 000 гривень.

Псевдопродавець навіть скинув експрес-накладну нібито з відправленим товаром. Проте, коли заявник прийшов на пошту, виявилося, що ніякої посилки на його ім’я не надходило. Покупець знову намагався зв’язатися з продавцем, однак той вимкнув свій телефон.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають заходи щодо розкриття злочину.

Поліцейські радять бути пильними при купівлі товарів через Інтернет. Лише перевіреним продавцям можна вносити передоплату, у решті випадків оплачуйте товар після отримання.