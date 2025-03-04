Аферист ошукав тернополянку на 34 000 гривень

Під приводом швидких та простих умов шахраї виманюють у потерпілих власні кошти, обіцяючи фантастичні прибутки. Жертвою такої афери стала мешканка Тернополя.

У соціальній мережі вона натрапила на оголошення про можливість заробітку в інтернеті без особливих зусиль, розповідають правоохоронці. Умови здавалися елементарними: переглядати відео, ставити вподобайки, виконувати прості завдання та отримувати за це реальні гроші.

Спочатку жінці справді нараховували невеликі суми за виконані вказівки. Проте згодом аферисти почали переконувати її, що для збільшення доходу необхідно «підвищити статус» у системі – для цього потрібно було переказати кошти.

Довірившись обіцянкам, тернополянка кілька разів перерахувала гроші на вказані реквізити, загалом втративши понад 34 000 гривень. Але очікуваного прибутку так і не отримала – її акаунт у системі заблокували, а зв’язок із нібито роботодавцями зник.

Зрозумівши, що стала жертвою аферистів, жінка звернулася за допомогою працівників поліції. Слідчі Тернопільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України.

Щоб не потерпіти від такого роду шахрайства, варто пам’ятати кілька основних правил:

остерігайтеся обіцянок швидких та легких грошей;

не переказуйте власні кошти – жодна легальна робота не вимагає попередніх вкладень або платежів за «розблокування заробітку»;

перевіряйте інформацію – перш ніж погоджуватися на онлайн-заробіток, пошукайте відгуки в інтернеті, перевірте, чи є у компанії реальні контакти та ліцензії;

не переходьте за підозрілими посиланнями – шахраї можуть використовувати фішингові сайти, що крадуть ваші дані.

Пам’ятайте: справжній заробіток вимагає часу, зусиль і професійних навичок. «Легкі гроші» в інтернеті найчастіше – це лише приманка, яка може коштувати вам значної суми грошей.

У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800) 50-51-70.