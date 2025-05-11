У Карпатах ледь не загинув турист з Тернопільщини (ВІДЕО)

Вранці 11 травня мешканець Тернопільщини ледь не загинув, намагаючись підкорити Говерлу.

Про інцидент розповіли у Головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.

До чергового ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення надійшло повідомлення від мешканця Тернопільщини. Чоловік розповів, що під час сходження на гору Говерла в районі Малої Говерли через погіршення погодних умов та виснаження не може продовжити рух самостійно.

До проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено чотирьох ворохтянських гірських рятувальників. Вони знайшли чоловіка і супроводили його до спортивної бази “Заросляк”.

Рятувальники нагадують туристам: перед виходом у гори обов’язково перевіряйте прогноз погоди та не вирушайте в похід у разі її погіршення — це може коштувати життя.