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У Карпатах ледь не загинув турист з Тернопільщини (ВІДЕО)

Турист загруз у снігах і не міг рухатися. 

11.05.2025

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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Вранці 11 травня мешканець Тернопільщини ледь не загинув, намагаючись підкорити Говерлу. 

Про інцидент розповіли у Головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.

До чергового ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення надійшло повідомлення від мешканця Тернопільщини. Чоловік розповів, що під час сходження на гору Говерла в районі Малої Говерли через погіршення погодних умов та виснаження не може продовжити рух самостійно.

До проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено чотирьох ворохтянських гірських рятувальників. Вони знайшли чоловіка і супроводили його до спортивної бази “Заросляк”.

Рятувальники нагадують туристам: перед виходом у гори обов’язково перевіряйте прогноз погоди та не вирушайте в похід у разі її погіршення — це може коштувати життя.

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Джерело: ГУ управління ДСНС в Івано-Франківській області

Теги: ДСНС, "Карпати", Говерла, турист з Тернопільщини, врятували туриста

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