90% українців вірять у те, що Україна витримає атаки РФ, 98% українців довіряють ЗСУ, 93% підтримують Президента Зеленського.

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 1 березня, 90% опитаних, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію. Лише 5% відчувають розчарування. У порівнянні з довоєнними часами кількість тих, хто відчуває надію зросла утричі. Практично у всіх регіонах спостерігається максимальний рівень відчуття надії.

88% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Практично щодня цей показник зростає. Лише 10% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни.