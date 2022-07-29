В Україні активно триває підготовка до майбутнього опалювального сезону. Реалізацією дров в області займаються три державних лісогосподарських підприємства, що координуються Тернопільським обласним управлінням лісового та мисливського господарства.
Купівля дров паливних для населення здійснюється за наступною процедурою:
- Слід звернутися до контори лісгоспу або лісництва та написати заяву, у якій вказати ПІБ, ідентифікаційний код, контактний номер, обсяг і породу дров паливних, спосіб та місце доставки.
- Оплату можна здійснити за банківськими реквізитами підприємства у будь-якому відділенні банку або в додатку Приват 24.
- Після підтвердження оплати проводиться відпуск дров’яної деревини споживачеві.
Відповідальні за реалізацію дров паливних на підприємствах:
- ДП «Кременецьке лісове господарство» – Наталя Козакевич (097-135-80-66);
- ДП «Чортківське лісове господарство» – Богдан Бегма (096-106-84-15);
- ДП «Бережанське лісомисливське господарство» – Оксана Гриців (068-529-67-96).
Крім того, придбати дрова можна у кожному лісництві підприємства.