Молодик 1986 року народження, поцупив товар посеред білого дня в одному із магазинів міста.

Керуюча одного із торговельних закладів обласного центру звернулась в поліцію та повідомила, що переглядаючи записи з камер відеоспостереження вона помітила, як невідомий привласнив товар з прилавку.

У ході розшукових заходів поліцейські територіального підрозділу поліції вийшли на слід зловмисника. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець. У скоєному він зізнався.

Інформацію про вчинення злочину повідомили на сайті Національної поліції області.

Відомості про подію слідчі Тернопільського районного управління поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 ККУ. Міру покарання підозрюваному обере суд.