Потенційний пасажир має бачити, що до нього приїхало саме таксі, а не якийсь «грач». Тому на машині мають бути зовнішні ознаки того, що це — таксомотор.

Цю ідею знову намагаються реанімувати у вигляді проєкту «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо здійснення перевезень пасажирів таксі…», повідомляє «Закон і Бізнес».

Автори пояснюють свою ідею начебто необхідністю приведення у відповідність до законодавства про автомобільний транспорт положень КпАП щодо визначення поняття «таксі». Тож пропонують у ст.133 («Порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом») кодексу розписати, що водіїв таксі штрафуватимуть за відсутність:

розпізнавального ліхтаря оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля;

сигнального ліхтаря із зеленим та червоним світлом, розташованого у верхньому правому кутку лобового скла; композиції з квадратів («шашечок»), розташованої у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків;

справного таксометра.

Розмір штрафу, що встановлений цією статтею, наразі незначний — 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн.). Але можна бути впевненим: якщо нардепи підхоплять цю ідею, то обов’язково подбають про більш відчутне покарання.

Прикметно, що аналогічна ідея просувалася нардепами ще попереднього скликання, але відповідний законопроєкт (№10403) був відкликаний.