У Борщеві під час обшуку в помешканні місцевого жителя, поліцейські виявили та вилучили майже 500 грамів пороху, два детонатори та кілька набоїв. Про це повідомляють на сайті відомства.
“Жодних дозволів у чоловіка на збереження чи використання цих предметів не було.
Де взяв заборонені вибухонебезпечні речовини, він не зізнається. Усе вилучене слідчі направили на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Триває слідство.” – йдеться у повідомленні.
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