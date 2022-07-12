“Жодних дозволів у чоловіка на збереження чи використання цих предметів не було.

Де взяв заборонені вибухонебезпечні речовини, він не зізнається. Усе вилучене слідчі направили на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Триває слідство.” – йдеться у повідомленні.