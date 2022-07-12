Прикордонники дали роз’яснення: можна. Але Державна прикордонна служба нагадала громадянам про необхідність оформлювати закордонні паспорти.



На початку війни українці, у яких з певних причин не було з собою закордонного паспорта, мали змогу виїхати за кордон за внутрішнім. Але вже у квітні з’явилася інформація, що треба мати біометричний закордонний паспорт. Однак, як повідомив речник прикордонної служби України Андрій Демченко, також можна перетнути кордон за внутрішнім.

«Ми наголошували на тому, що, за законодавством і зважаючи на нашу відповідальність перед європейськими країнами, внутрішній паспорт не належить до тих документів, за якими можна перетнути кордон з ЄС. Однак виникали ситуації, коли люди не встигали оформлювати документи. І тоді була досягнута домовленість з європейськими партнерами, аби продовжити можливість громадянам України залишати її межі за внутрішніми паспортами», – прокоментував Демченко.

Водночас він наголосив на важливості оформлення закордонних паспортів.