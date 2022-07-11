П’ятеро людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості в результаті дорожньо-транспортних пригод. Впродовж 8-10 липня на дорогах Тернополя та області зафіксовано 3 аварії, про це повідомляють офіційному сайті Національної поліції.

8 липня близько 11:15 на вулиці Шептицького під колеса автомобіля потрапила 62-річна тернополянка. За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Logan, рухаючись заднім ходом, не побачив пішохода і зачепив її. Жінка отримала тілесні ушкодження.

Того ж вечора на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, в межах селища Велика Березовиця, зіткнулися дві іномарки. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Mercedec Benz врізався в автівку попереду.

Удар відбувся в той момент, як кермувальник Ford Sierra зупинився на світлофорі. На момент аварії в салоні Ford Sierra перебувала вагітна жінка. Її з травмами госпіталізували до лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 10 липня на вулиці Львівській. Водій Volvo 740, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався в безпечному русі і допустив зіткнення з ВАЗ-2109.

В результаті удару за меддопомогою зверталися обидва кермувальники та пасажир.

У всіх водіїв – учасників ДТП, слідчі взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

Працівники поліції звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути обережними та уважними. Водії та пасажири, не нехтуйте ременями безпеки, не зловживайте швидкістю та дотримуйтеся дистанції. Пішоходи повинні також зважати на автівки. Переходити дороги лише у встановлених місцях і тільки після того, як переконаєтеся, що авто встигає загальмувати.

І головне – будьте взаємоввічливими та толерантними один до одного.