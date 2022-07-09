Поліція та рятувальники просять дотримуватися правил безпеки на воді, про це йдеться у ранішньому повідомленні на сайті відомства.

Упродовж минулої доби, 8 липня у Тернопільській області зафіксовано два випадки смерті громадян внаслідок утоплення. Пошуки ще одного чоловіка тривають.

” 8 липня близько 9 ранку у Тернопільському озері виявлено тіло 23-річного жителя міста Ланівці. У селі Іква Кременецького району знайдено утопленим 60-річного жителя райцентру. Також станом на 11 годину 9 липня тривають пошуки 25-річного жителя Тернополя, який ймовірно потонув у місцевому озері. За попередніми даними, хлопець, катаючись на катамарані, порушив правила безпеки та здійснив стрибок у воду. Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (з відміткою нещасний випадок)” – йдеться у повідомленні.

Загалом з початку 2022 року на водоймах Тернопільської області загинули 18 людей, з них 3 неповнолітніх.

Правоохоронці та рятувальники закликають краян бути обережними під час відпочинку на воді та не нехтувати правилами безпеки: купайтеся лише у спеціально обладнаних для цього місцях, уникайте плавання у річках з сильною течією, пірнання у незнайомі водойми, не заходьте у воду у стані алкогольного сп’яніння, не залишайте дітей без нагляду у воді.

Однієї з головних причин загибелі на воді є судома. Цю реакцію організму викликає різкий перепад температур, тому особливо небезпечно купатися в спеку або після фізичних навантажень.

У разі екстреної ситуації телефонуйте на лінію “101” або “102”