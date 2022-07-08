В Україні взимку “похолодає” у квартирах. Кабмін із метою економії газу планує “прикрутити” батареї на 2 градуси. Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Якщо зараз у квартирах не повинно бути нижче 18 градусів (і 20 – для кутових кімнат), то за новими правилами норму знизять до 16 та 18 градусів відповідно.

До чого може призвести таке рішення і що варто зробити для того, щоб зберегти комфортну температуру?

Як і навіщо знизять температуру?

Знизити температуру у квартирах пропонують не вперше, розповідає експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко. Цьогоріч для цього є реальні підстави. Політики в ЄС просять своїх громадян знизити в опалювальний сезон температуру у квартирах для того, щоб відмовитись від російського газу та підтримати Україну.

На такий крок, мабуть, доведеться вдатися і самим українцям. Для цього Кабмін може знизити нормативи якості комунальних послуг та дозволити знизити температуру теплоносія. Загалом це допоможе заощадити десятки та сотні мільйонів кубометрів газу за опалювальний сезон.

А в ситуації, коли ціна кубометра стрімко зростає як в Україні, так і у світі, така економія може дозволити значно заощадити.

“Йдеться про те, що теплоносій буде температурою нижче, ніж зазвичай. Він може бути 60 градусів, а не 80”, – каже Попенко.

До чого це призведе:

у будинках може виникнути пліснява через охолодження;

українці почнуть “грітися” електроприладами.

“Норма 16 градусів – це погано. Це може призвести до серйозних проблем у будинках. Є санітарна норма, яка існує зараз, це не менш ніж 18 градусів”, – нагадує експерт у сфері ЖКГ.

Що потрібно зробити?

Холодна зима завжди супроводжується збільшенням споживання електроенергії. Водночас електромережі не розраховані на високе споживання “струму” – як результат, відбуваються замикання, загоряння та пожежі. Тому вже зараз у кожному будинку (крім новобудов) необхідно:

звернутися до компанії, що управляє, для того, щоб електрик обстежив стан електропроводки в будинку;

замінити, відрегулювати чи утеплити вікна.

Склопакети значно подорожчали через зростання попиту. А з похолоданням купити їх буде ще складніше. Тому замовити нове вікно краще зараз. Якщо у вас вже встановлено металопластикове вікно – варто запросити майстра для регулювання (краще робити це перед початком опалювального сезону).

Заміна всіх вікон у під’їзді, утеплення вхідних дверей дозволить зберегти температуру в будинку. Проте справді вплинути на ситуацію може комплексна енергомодернізація. Для цього необхідно створити ОСББ, крім того, доведеться подавати заявку на грант, або брати пільговий кредит. А зараз у ситуації, коли будь-якої миті ракети російських окупантів можуть влучити в ту чи іншу частину країни і зруйнувати якусь багатоповерхівку, не вдалий момент для капітальних вкладень.

Війна – час для знайомства сусідів

Багато українців вперше познайомилися зі своїми сусідами, коли ховалися разом із ними у підвалах від бомбардувань, розповідає OBOZREVATEL координаторка житлових програм “Опори” Тетяна Бойко. Оформити ОСББ зараз складно (реєстри працюють, але з тим, щоб зібрати голоси, виникнуть проблеми). Однак познайомитися із сусідами, об’єднатися, розробити статут – саме час.

В утеплених будинках навіть після зниження температури теплоносія температура в квартирах може залишатися вищою за 18 градусів. А ось ті, хто не подбав заздалегідь про стан свого житлового фонду, ризикують взимку зіткнутися з низкою проблем.

Водночас нестачі у блакитному паливі, ймовірно, не буде. Видобуток знизився несуттєво, а ось через зупинку левової частки промисловості, мільйонів біженців, споживання може різко впасти. За оцінками експертів, цілком достатньо мати близько 14 млрд кубометрів газу в запасах. Зараз є майже 10 млрд кубів, ще кілька мільярдів, ймовірно, вдасться отримати до початку жовтня.

Проте Кабмін поставив завдання мати запаси в 19 млрд кубів. Цей варіант дозволить повністю задовольнити потреби ситуації, якщо вже найближчими місяцями вдасться звільнити всі тимчасово захоплені території та відновити роботу промисловості.