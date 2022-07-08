Вкотре працівники поліції документують незаконні заволодіння грошовими кошами шляхом обману. Незважаючи на численні застереження, люди довіряють невідомим конфіденційну інформацію, після чого втрачають заощадження.

Від такого злочину потерпіла жителька Копичинців. Жінка розповіла, що до неї зателефонував невідомий, який відрекомендувався співробітником фінансової установи. Він переконав співрозмовницю у тому, що зловмисники намагаються спустошити її рахунок. Аби убезпечити гроші, необхідно повідомити код, який прийшов на мобільний телефон. Потерпіла, не задумуючись, виконувала усі вказівки і за лічені хвилини отримала нове сповіщення – про зняття з рахунку 14 762 гривень. За допомогою звернулася до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують: ніколи за жодних обставин не повідомляйте особисті дані незнайомцям. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею мають володіти лише власники електронних гаманців. Це – номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють ці дані, знайте: це спроба шахрайства.

Суворо дотримуйтеся правил користування карткою, не передавайте жодної інформації третім особам. Якщо зателефонували нібито працівники банку з невідомого номера, не вступайте в дискусію, покладіть слухавку та зателефонуйте на «гарячу лінію» фінустанови. Усі дзвінки, які надходять з банку клієнту, зберігаються в історії контактів.

Якщо ж ви потерпіли від аферистів, не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102», радять у відділі комунікації обласної поліції.

Від аналогічного злочину потерпів і житель Збаража, 1964 року народження. До нього зателефонував теж нібито працівник банку. Налякав тим, що буцімто стався збій системи, й запитав парсональні дані. Чоловік виклав, як на долоні, буквально усю інформацію і отримав сповіщення про списання з кредитного рахунку 10 000 гривень.

Понад дев’ять тисяч гривень зникло з карткового рахунку жительки Козови. Заявниця намагалася оформити грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану, а потрапила в шахрайську пастку.

У мережі Інтернет вона знайшла сайт з інформацією про можливість отримати виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. У повідомленні шахраї вказали посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку для отримання допомоги. Жінка ввела всі персональні дані, тим самим допомогла невідомим спустошити свій банківський рахунок. Відтак, замість того, аби отримати гроші, переселенка втратила усі заощадження.

Правоохоронці вкотре закликають бути пильними й користуватися інформацією лише з офіційних джерел. Необхідно уважно перевіряти URL-адресу сайту – один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Не варто переходити за сумнівними посиланнями та вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.