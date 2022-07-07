Вартість дизпалива в Україні найближчими тижнями може знизитись на 2–3 гривні. Запасів у країні достатньо для того, щоб піти на такий крок.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив директор “Консалтингової групи А-95” Сергій Куюн. Водночас він вважає, що у серпні варто очікувати нове навантаження на АЗС.

“На дизпаливо ми можемо трішки зменшити ціну, а ось щодо бензину, то поки ні. Адже його не так багато завезли в Україну. І в Європі є проблема із закупівлею А-95. Тому на бензин поки ціна не буде переглядатись. Зараз ми активно працюємо над збільшенням імпорту, адже у серпні почнуться жнива, і це може знову спричинити нестачу палива”, — запевнив Сергій Куюн.

Вартість дизельного пального зменшиться на сім гривень. Таке припущення висловив енергетичний експерт Святослав Чабур. Водночас він наголошує, що ціна на газ також суттєво впаде.

“Ще місяць тому про це й годі було говорити через великий дефіцит пального. Зараз в нас достатньо резервів для того, щоб задовольнити ринок потреб. Дизпаливо має повернутися до тієї тенденції, яка була до війни — воно коштуватиме менше, ніж бензин. також упродовж останнього тижня вартість LPG зменшилась майже на дев’ять гривень. І це не останнє падіння ціни на автогаз”, — додає Чабур.

Тим часом ціни на паливо в ЄС почали зменшуватись. Зокрема, у Польщі за бензин А-95 доведеться заплатити 7,60 злотих за літр (48,26 грн). Раніше ціна на цей вид пального становила 7,62 злотих за літр. Дизпаливо також зменшилось в ціні до 7,71 злотих за літр (48,9 грн), тоді як днем раніше коштувало 7,80 злотих за літр.

У Німеччині ціна на бензин продовжує зменшуватися — зараз це близько 1,84 євро за літр. Таку динаміку фіксують упродовж місяця. З квітня і до кінця травня цього року пальне поступово дорожчало від 1,85 до 2,15 євро/л — ціновий максимум зафіксували 30 травня.

У США середня вартість галона бензину (3,8 літра) становить 4,77 долара. Згідно з даними Forbеs, з моменту обрання президентом США Джо Байдена паливо зросло у ціні майже на 100%.