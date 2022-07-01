В Україні запустили додатковий номер «гарячої лінії» з кризових питань для громадян, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях та за кордоном. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції.
Тепер отримати інформацію щодо можливості виїзду з тимчасово окупованих територій, повернення після депортації в росію, щодо гуманітарних питань, отримання статусу ВПО можна за номером:
+38 096 078 84 33
Лінія працює цілодобово. У разі відсутності мобільного зв’язку, але наявності доступу до Інтернету, можна залишити повідомлення або зателефонувати через мобільні застосунки WatsUpp/Telegram/Viber.
Окрім цього, отримати інформацію з кризових питань можна за коротким номером 1548.