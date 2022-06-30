З 18 червня правоохоронці області здійснили перевірку документів у 5 700 осіб, задля запобігання диверсійній діяльності.

Серед них виявили 1 025 внутрішньопереміщених громадян, які не стали на військовий облік та 642 особи, які перебувають на території області без реєстрації. Також за цей період вручено повістки 2558 особам, котрі підлягають мобілізації. Про це повідомили на сайті Національної поліції.

Перевірки триватимуть й надалі, особливу увагу патрулі приділятимуть незаконній роботі розважальних закладів або нічних клубів, виявленні хуліганів, які порушують комендантську годину, та осіб, які вчиняють домашнє насилля.