Попри складнощі, пов’язані з війною, більшість українських фармацевтичних компаній вистояли та змогли забезпечити громадян всіма необхідними препаратами. Не залишили українців напризволяще й іноземні компанії, які, незважаючи на всі ризики, продовжили поставляти свою продукцію в Україну.

На переважну частину ліків виробники зуміли навіть зберегти довоєнні ціни. Та чи довго вони зможуть стримувати зростання цін? Яке майбутнє чекає фармацевтичний ринок України?

Правду кажучи, здорожчання медпрепаратів в Україні вже почалося. За попередніми даними у червні вартість аптечних товарів збільшилася на 20%. Проте вітчизняні та іноземні фармацевтичні компанії роблять усе можливе, щоб зберегти ціни на доступному для українців рівні.

Як зазначив директор компанії «Тева Україна» Дмитро Спіцин, вони ще на початку війни прийняли рішення зафіксувати лютневі ціни. Ба більше, виробник звертався до своїх дистриб’юторів з проханням контролювати націнки у торгових точках.

В іншого відомого українського виробника ліків «Дарниця» також зазначили, що незважаючи на подорожчання сировини та логістичних послуг, протягом двох перших місяців війни не підвищували ціни. Однак, зараз ціни на деякі види ліків «Дарниці» все ж довелося збільшити, адже вартість транспортування сировини та готової продукції зросла більш ніж удесятеро.

Представники найбільших фармкомпаній України натякнули, що в найближчі кілька місяців ціни на ліки таки зростуть. Адже витрати на виробництво та транспортування продукції збільшуються з кожним днем. Так інфляція у фарм сегменті за травень та червень прискорилася на 18-20%. Єдине, що можуть пообіцяти українські виробники, – здорожчання ліків буде помірним та поступовим, без різких стрибків.

Та є хороша новина: попри очікуване зростання цін, дефіциту медикаментів в Україні не буде. Завдяки гуманітарній допомозі з-за кордону в Україні цілком достатньо медпрепаратів навіть критичного сегменту, як то Л-тироксин чи інсулін. Лікарні також повністю забезпечені всіма необхідними ліками. А якщо дефіцит раптом і виникне, то він буде пов’язаний виключно із проблемами логістики.