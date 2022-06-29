24 червня 2022 року постановою Кабміну № 719 внесені важливі зміни до постанови № 209 , якою визначено порядок доступу державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) та обмеження щодо його функціонування у воєнний час.

Про ключові новели порядку держреєстрації прав на нерухомість розповіли у Офісі протидії рейдерству.

1. Змінилися положення щодо територіальності.

По-перше, до внесення нових змін було передбачено, що державна реєстрація прав проводиться нотаріусами в межах області за місцезнаходженням нерухомого майна, крім оформлення спадщини. Цей пункт виключається, а отже в питанні територіальності слід застосовувати норми Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

По-друге, державна реєстрація нерухомого майна, місцезнаходженням якого є адміністративно-територіальна одиниця, що включена до переліку, де припинено доступ користувачів до реєстрів, проводитиметься незалежно від місцезнаходження такого нерухомого майна.

2. Скасовується обмеження щодо державної реєстрації на підставі документів, щодо яких законодавством вимагається нотаріальне посвідчення або нотаріальне засвідчення справжності підпису лише нотаріусом, який завіряв підпис (крім випадків передачі заяв/документів Мін’юстом).

Отже, відповідну реєстрацію зможе проводити і інший нотаріус з дотриманням правил територіальності.

3. Закріплено повноваження посадових осіб Мін’юсту (та його територіальних органів) на проведення державної реєстрації набуття обтяжень речових прав на нерухоме майно на підставі судового рішення та реєстрації судових рішень про заборону вчинення реєстраційних дій.

4. Визначено ряд додаткових обмежень на проведення державної реєстрації прав, а деякі – зазнали змін:

забороняється реєстрація набуття права власності на нерухоме майно до закінчення 1 місяця з дня державної реєстрації попереднього набуття права власності на таке майно, якщо кожне таке набуття здійснено на підставі договору або у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо), або у зв’язку з виходом із складу засновників (учасників) юридичної особи;

забороняється державна реєстрація права власності на нерухоме майно на підставі договору іпотеки за споживчим кредитом, крім випадку, коли предметом іпотеки є нерухоме майно, визначене абзацом другим пункту 5-2 розділу VI «Прикінцеві положення» Закону України «Про іпотеку».

При цьому зазначені обмеження не розповсюджуються на заяви про державну реєстрацію, які були зареєстровані до 24 лютого 2022 року включно.

5. Визначено додаткові вимоги до державних реєстраторів, які є умовою підключення до реєстрів:

станом на 23 лютого 2022 року реєстратор перебував у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації на посаді державного реєстратора чи на іншій посаді, що передбачає виконання функцій державного реєстратора, та мав доступ до відповідного реєстру;

після 1 січня 2020 року щодо державного реєстратора Міністерством юстиції НЕ приймалося рішення про анулювання або не менше двох рішень про блокування (принаймні 2 з яких на строк більше 1 місяця) доступу до реєстру, крім рішень, які скасовано (визнано протиправними або нечинними) рішенням суду, яке набрало законної сили.

Таким чином уточнено положення щодо розміру санкцій, які перешкоджали отриманню доступу до ДРРП, а також визначено гранічний термін накладання санкції (01 січня 2020 року), який раніше не був визначений для державних реєстраторів (на відміну від нотаріусів).

6. Спеціальна перевірка діяльності державного реєстратора в ЄДР/ДРРП НЕ проводиться.

Натомість унормовано порядок отримання доступу до реєстру та проведення перевірки державного реєстратора щодо відповідності вищезазначеним вимогам, а також після блокування доступу державного реєстратора до реєстру.

У таких випадках суб’єкт державної реєстрації звертатиметься до Мін’юстe, який протягом 5 робочих днів повідомлятиме ДП «НАІС» про його відповідність встановленим вимогам або прийматиме обґрунтоване рішення про невідповідність.

7. Відтепер не тільки нотаріуси, а і державні реєстратори забезпечуватимуть формування за допомогою програмних засобів ДРРП інформації про проведені ними протягом попереднього дня реєстраційні дії та перевірятимуть їх на відповідність реєстраційним діям, що фактично ними проводились за відповідний період, а у разі невідповідності – звертатимуться з відповідною скаргою до Мін’юсту та повідомлятимуть про це ДП «НАІС».

В контексті зазначеного, слід звернути увагу на те, що постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 719 внесено й інші зміни, зокрема, до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану».

Так, наприклад, визначено, що нотаріус, якому відмовлено у включенні до затвердженого Мін’юстом переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна або якого включено до переліку з відповідним застереженням, має право після усунення невідповідності визначеним критеріям повторно подати заяву. Це особливо актуально з урахуванням послаблення вимог для включення до зазначеного переліку, який напряму відкриває доступ до проведення державної реєстрації.