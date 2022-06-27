19 червня ухвалено відповідний закон та передано на підпис Президенту.

На період дії воєнного стану закон звільняє від оподаткування військовим збором грошове забезпечення військовослужбовців та працівників ЗСУ, НГУ, правоохоронних органів, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ДПСУ; осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління Державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації.

Також 19 червня Верховна Рада ухвалила закон, який стосується виплати військових пенсій.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що документ покликаний надати право всім, на кого поширюється ЗУ “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, отримувати пенсії через відповідні організації або через уповноважені банки (перелік за посиланням) у межах України за місцем фактичного проживання, незалежно від реєстрації, тобто обирати банк самостійно. За чинним законодавством на це уповноважений лише Ощадбанк.