Відповідне рішення депутати проголосували на сьогоднішньому засіданні сесії, повідомляє видання Leopolis.

У заяві депутатів Львівської облради йдеться про наступне:

“З часу відновлення незалежності, протягом 30 років, в Україні офіційно діє структурний підрозділ Російської православної церкви – Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП). Усі ці роки, особливо з 2014 року, від початку російської агресії проти України, УПЦ МП неодноразово неприховано виявляла свою антиукраїнську та антидержавну позицію.

Ми всі чудово пам`ятаємо, як служителі московського патріархату впродовж останніх років порушували принципи суверенітету Української держави. Власне, під прикриттям керівництва УПЦ МП відбувалася анексія Автономної Республіки Крим, а на Донбасі, у культових спорудах УПЦ МП, переховувались російські озброєні бойовики та диверсійно-розвідувальні групи, які захоплювали наші території та вбивали українців.

Непоодинокими є факти, коли священники Української православної церкви Московського патріархату відмовлялися відспівувати загиблих в зоні проведення АТО/ООС українських військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України, самі ж служителі УПЦ МП регулярно публічно називають дії наших воїнів щодо захисту України від агресора «братовбивством».

Після незаконної окупації Криму та окремих районів Донецької й Луганської областей російська федерація регулярно залучала Українську православну церкву Московського патріархату до дискредитації української влади на міжнародній арені, нагнітання міжконфесійної напруги та протидії утвердженню автокефалії українського православ’я. У Криму та на Донбасі УПЦ МП всі ці роки співпрацює з окупаційними адміністраціями, підтримуючи дискримінаційну російську політику в релігійній сфері.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року керівництво УПЦ МП ухиляється публічно висловлюватися на теми, пов’язані з війною, а їхня риторика щодо російського президента, російської церкви та її очільника є незмінно поміркованою. Під час служб священнослужителі продовжують нав`язувати парафіянам наративи агресора та згадувати предстоятеля РПЦ, який не те, що не засудив російське вторгнення в Україну, а й далі підтримує путінський режим і благословляє збройні сили рф на фізичне знищення українців.

Сьогодні, після трьох місяців війни, правоохоронні органи України регулярно звітують про виявлені факти колабораціонізму та антиукраїнської діяльності з боку представників УПЦ МП. Так, на Дніпропетровщині та Кіровоградщині правоохоронці викрили священників УПЦ МП, які закликали вірян підтримувати окупаційні війська, в Києві затримали ченця, якого підозрюють у розвідувальній діяльності на користь росії. В анексованому Криму духовенство УПЦ МП благословляє окупантів на війну з Україною, освячує військову техніку та займається мілітаристським вихованням кримської молоді. Крім того, нещодавно Синод Російської православної церкви вирішив утворити на території Криму з анексованих єпархій УПЦ Кримську митрополію РПЦ, а після заяв Синоду УПЦ МП про те, що однією з причин нападу росії на Україну стало створення ПЦУ, стало зрозуміло – маски зняті.

Незважаючи на зміни до Статуту про управління УПЦ, прийняті на Соборі УПЦ МП 27 травня 2022 року, ця церква й надалі повністю з’єднана з РПЦ як юридично, так і духовно. У Константинополі існування УПЦ як окремої, повноправної церкви не визнають та офіційно зазначають, що архієреї УПЦ сьогодні значаться «єпископами Російської церкви, які проживають в Україні».

Ці та інші факти є свідченням того, що діяльність Української православної церкви Московського патріархату підриває територіальну цілісність, соборність та державність України, спрямована на підтримку геноциду українського народу і несе пряму загрозу життю, здоров`ю, безпеці, честі та гідності українців.

Ми, депутати Львівської обласної ради, усвідомлюючи свою відповідальність перед виборцями Львівщини, вважаємо неприпустимим подальше існування та діяльність УПЦ МП в Україні загалом та на Львівщині зокрема.”