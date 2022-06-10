ПриватБанк повідомив про поновлення фірмового сервісу Приват24. У ньому з’явилося кілька нових функцій, про запуск яких клієнти держбанку просили досить давно.

Основні нововведення

Після оновлення Приват24 користувачі «Миттєвої розстрочки» та «Оплати частинами» зможуть частково погашати заборгованість. Мінімальну суму платежу встановлено на рівні 1 грн.

Розробники ПриватБанку поновили послугу «Збереження». Зокрема, вони підвищили зручність відкриття та управління депозитами.

Послугу «Моніторинг квитків» клієнти державної кредитної організації зможуть використовувати для пошуку та викупу залізничних квитків в автоматичному режимі. Знайти послугу можна у розділі “Транспорт” меню “Сервіси”.

Послуга «Голосова біометрія» стала доступною для клієнтів держбанку в смартфоні. Для її налаштування необхідно вибрати розділ «Безпека» в «Профілі клієнта». У ньому є пункт “Голосова біометрія”.

Послугу «Довідки» також було оновлено. В результаті зручність замовлення довідок за банківськими рахунками та картками підвищилася. Замовити довідки можна у розділі “Послуги” меню “Сервіси”.

Кредитну історію відтепер можна буде контролювати безпосередньо з мобільного додатка. Для цього достатньо вибрати в розділі “Послуги” пункт “Кредитний рейтинг”.

Приват24 можна використовувати для оформлення страховки E-liki з метою покриття вартості лікарських засобів, призначених сімейним лікарем. На сьогоднішній день послуга оформлення страховки доступна мешканцям кількох великих міст. Замовити поліс можна в розділі “Страхування” меню “Сервіси”.

Аудиторія онлайн-банку Приват24 оцінюється в 15 млн осіб. Цього тижня ПриватБанк було визнано найнадійнішою банківською установою України.