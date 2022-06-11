Один вбив мирного мешканця Київщини та викрав нагород у 96-річного ветерана, а інший проводив допити – двом військовим рф повідомлено про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Цитата

“… встановлено та повідомлено про підозру двом військовослужбовцям РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

Додамо:

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Андріївка Бучанського району військовослужбовець 64 окремої гвардійської мотострілецької бригади сухопутних військ збройних сил рф у складі 35-ї загальновійськової армії незаконно затримав цивільного чоловіка. Разом з іншим військовим, погрожуючи застосуванням насилля, вони помістили його до електричної підстанції. Там беззбройного чоловіка спочатку били, а потім підозрюваний вбив його пострілом в голову з вогнепальної зброї.

Згодом окупант разом із співслужбовцями увірвався до будинку іншого мешканця села. Погрожуючи зброєю вони заволоділи його автомобілем.

В іншому будинку – 96-річного ветерана другої світової війни, підозрюваний викрав генератор, який забезпечував електроенергією помешкання. Погрожуючи зброєю, він викрав у потерпілого ордени за участь у другій світовій війні, а також державні нагороди України та відомчі відзнаки й нагороди Міністерства оборони України. Частину награбованого окупант причепив собі на форму, сфотографувався та хизувався цим у соціальній мережі.

Другий підозрюваний – військовослужбовець повітряно-десантних військ збройних сил рф разом з солдатами проводив незаконні допити мирних мешканців населеного пункту та обшуки у помешканнях громадян. Залякував та погрожував вбивством.